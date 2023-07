El PSG anuncia a Luis Enrique como su nuevo director técnico

¿Dirigirá a Mbappé? Luis Enrique y Nasser Al Khelaifi despejaron las dudas sobre el futuro del jugador francés: "No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo", expresó el presidente del PSG.

En una conferencia de prensa celebrada este miércoles, el Paris Saint-Germain (PSG) anunció oficialmente a Luis Enrique como el nuevo entrenador del equipo profesional. El aclamado técnico español ha firmado un contrato de dos temporadas con el club francés, lo que marca su regreso a los banquillos tras su última experiencia al mando de la Selección de España en el Mundial de Qatar 2022.

Luis Enrique, conocido por su exitosa carrera tanto como jugador como entrenador, se mostró emocionado por esta nueva etapa en su carrera. En sus primeras palabras como técnico del PSG, expresó su entusiasmo por la oportunidad de vivir una nueva experiencia en París: “Estoy muy contento de llegar a París para vivir una nueva experiencia”, declaró. “Es muy excitante conocer gente nueva, vivir en esta ciudad, aprender un nuevo idioma y, sobre todo, entrenar al PSG”.

Una de las principales incógnitas que rodeó la llegada de Luis Enrique al PSG es el futuro de Kylian Mbappé, una de las estrellas del equipo parisino, quien hace unas semanas confirmó que no se plantea renovar con el Paris Saint-Germain.

Ante las preguntas de los periodistas sobre si tiene la garantía de que Mbappé seguirá en el PSG la próxima temporada, el entrenador respondió con cautela: “Es un secreto profesional eso y no puedo daros ninguna novedad, por lo que vamos a intentar tener la mejor plantilla posible”. Sin duda, será interesante ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos meses y si Luis Enrique logra mantener a Mbappé en el equipo.

El fichaje de Luis Enrique como técnico del PSG ha generado una gran expectativa en el mundo del fútbol. Su experiencia y habilidades tácticas lo convierten en un candidato ideal para liderar al equipo francés en busca de nuevos éxitos. Con su llegada, se espera que el PSG continúe su dominio en la Ligue 1 y luche por conquistar la tan ansiada Liga de Campeones de la UEFA que se les ha resistido.

Tras varias semanas de incógnita, Nasser Al Khelaifi, finalmente habló sobre el futuro de Mbappé, el presidente del PSG fue contundente y dejó claro que Mbappé tiene que renovar, porque no se irá gratis, lo que abre la puerta de una posible llegada al Real Madrid.

“Nuestra posición es clara. Si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero necesita firmar un nuevo contrato No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo, es imposible”, sentenció Al Khelaifi.

