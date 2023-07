¡Mbappé jugará de blanco la próxima temporada!

Kylian Mbappé fue el protagonista en la presentación del nuevo uniforme de visitante del PSG, ¿significa que se quedará en París?.

Kylian Mbappé acapara los titulares durante la presentación del nuevo uniforme de visitante del PSG, en medio de los persistentes rumores sobre su posible salida tras su negativa a renovar contrato.

Con los rumores de su posible salida tras su decisión de no renovar contrato, los ojos del mundo del fútbol se posaron en el joven delantero francés, quien mostró una actitud profesional y comprometida durante el evento.

Mbappé, de 23 años, lució el nuevo diseño del uniforme de visitante del PSG con una sonrisa en el rostro, dejando claro que su enfoque está en el presente y en representar al equipo de la mejor manera posible. A pesar de los rumores que lo vinculan a otros grandes clubes europeos, el internacional francés sigue demostrando que desea seguir siendo parte del club parisino, aunque dentro del equipo la idea sea distinta.

Our new 23/24 𝐀𝐰𝐚𝐲 shirt is also available in our official Megastore and Champs-Élysées stores! 🛒🟥🟦

pic.twitter.com/epyodnBSpR

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 2, 2023