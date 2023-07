Al Khelaifi: “Si Kylian no quiere firmar un nuevo contrato, la puerta está abierta”

"Kylian Mbappé lo tiene que decidir la próxima semana o dentro de dos semanas", expresó Al Khelaifi, dejando el futuro de Mbappé en el aire.

En las últimas semanas, el futuro de Kylian Mbappé ha sido objeto de especulación constante en el mundo del fútbol. Sin embargo, recientes declaraciones del presidente del Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al Khelaifi, han intensificado aún más los rumores y han puesto al jugador francés en una posición complicada.

“Kylian Mbappé lo tiene que decidir la próxima semana o dentro de dos semanas. No más que esto. Si no quiere firmar un nuevo contrato, la puerta está abierta”, afirmó Al Khelaifi en una entrevista para Le Parisien.

🚨 Nasser Al Khelaifi: “Kylian Mbappé he has to decide next week or in two weeks. No more than this”.

“If he does not want to sign a new contract, the door is OPEN”.

“No one is bigger than the club, no player, not even me. It’s very clear”, told Le Parisien. pic.twitter.com/0TJbsai4Gq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023