Wimbledon se prepara para homenajear a Roger Federer

20 Grand Slams conquistó Roger Federer a lo largo de su exitosa carrera, de los cuales 8 fueron en el césped de Wimbledon el Grand Slam que más veces ganó en su trayectoria.

Roger Federer volverá a la Pista Central de Wimbledon, el martes en una ceremonia especial para rendir homenaje a su legendaria carrera, anunció la organización del Grand Slam británico este lunes.

El suizo, ocho veces campeón en la hierba londinense, se retiró en septiembre. El martes visitará el escenario de sus triunfos antes de que comience la segunda jornada del torneo.

