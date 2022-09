VIDEO. ¡Emotiva despedida! Roger Federer dice adiós al tenis como una leyenda mundial

"¡Gracias a todos, ha sido un hermoso camino!", fue la frase con la que finalizó Roger Federer tras disputar su último partido en el tenis profesional.

Publicidad

Pese a no terminar con victoria su carrera, Roger Federer se despide del tenis como uno de sus mejores exponentes de todos los tiempos. Este viernes el suizo tuvo su último partido como profesional y lo hizo acompañado de Rafael Nadal en la Laver Cup 2022 en el The O2 Arena en Londres, Inglaterra. El ganador de 20 Grand Slams fue ovacionado por los presentes y no pudo contener las lágrimas al final del encuentro.

Federer se despide de su amado deporte habiendo disputado 157 finales, de las cuales 31 fueron de Gran Slam. Las lesiones de rodilla lo alejaron en los últimos tiempos de las pistas de tenis y su magia, al ser uno de los tenistas con mayor técnica, volvió este viernes con su partido de despedida en el que los ojos del mundo del tenis estaban en la Laver Cup. Federer y Nadal, quienes formaron este viernes una de las duplas más exitosas de la historia del deporte, se enfrentaron en 40 ocasiones entre sí (24 victorias a 16 se llevó el historial el español).

El duelo en Londres terminó en derrota ante la dupla estadounidense Jack Sock y Frances Tiafoe por 4-6, 7-6 (7/2) y 11-9, los europeos tuvieron la oportunidad de llevarse el duelo en un “super tie break” en las manos del suizo, pero la remontada se la llevó el cuadro del Mundo y el partido sobre el final dejó una ovación de pie hacia el tenista suizo.

Las palabras de despedida de Federer

“Teníamos que afrontarlo de alguna manera, es un bonito día. Les comentaba que estaba feliz y no triste, se siente bien estar aquí. Disfruto cada vez incluso si es la última”, inició el suizo.

“Estoy muy feliz, el juego fue bueno y no puedo estar más contento, fue hermoso. Por supuesto, jugar con Rafa en el mismo equipo y todas las leyendas aquí… Gracias!”, expresó Federer, quien no pudo contener el llanto.

“Ha sido un placer haber disputado todas estas Laver Cup, no quiero sentir esto como una celebración sino como lo logrado por toda mi carrera… Nunca se supone que tuvo que haber sido así (una carrera exitosa), yo disfrutaba de jugar tenis y ahora estoy aquí”, comentó.

“Toda mi familia está aquí, lo hemos pasado muy bien desde hace más de 30 años. Quiero agradecer a mi esposa, mis hijos. Ella me pudo haber detenido desde hace mucho tiempo, pero no lo hizo, siempre me ha apoyado. También como dicen, sin mi madre no pudiera estar aquí y por eso quiero agradecer a mis padres también”, añadió.

El suizo finalizó sus palabras con la frase: “¡Gracias a todos, ha sido un hermoso camino!”.

(Visited 17 times, 17 visits today)

Publicidad