Carlos Ruiz habla sobre la decisión de ‘Quimi’ Ordóñez de no ir a Copa Oro

"En la vida hay sueños que cumplir y el tuyo es representar a tu país, no te culpo", expresó Ruiz, sobre la intención de 'Quimi' de jugar con la Selección de Estados Unidos.

Publicidad

En los últimos días Arquímides Ordóñez, futbolista nacido en Estados Unidos pero con raíces guatemaltecas fue tendencia por rechazar jugar con Guatemala en la Copa Oro, esto debido a la intención de sumar más minutos con su club en la Major League Soccer, esta decisión fue aprovechada por Carlos Ruiz, goleador histórico de Guatemala, quien se tomó unos minutos para enviarle un mensaje a ‘Quimi’ mediante sus redes sociales.

“Quimi, lo más espectacular que le puede pasar a un atleta es representar a su país de nacimiento, no te conozco pero me ilusioné como muchos pensando que jugarían para nuestro país Guatemala, en la vida hay sueños que cumplir y el tuyo es representar a tu país, no te culpo. Porque yo hubiera hecho exactamente lo mismo, no hay ni habrá algo que me hubiera hecho no querer representar a mi país de nacimiento, como guatemaltecos nuestros sueños no son los mismos que los tuyos. Te deseo lo mejor y que tus metas y sueños se cumplan. Abrazo de gol”, expresó Carlos Ruiz en su perfil de Twitter.

Porque yo hubiera hecho exactamente lo mismo, no hay ni habrá algo que me hubiera hecho no querer representar a mi país de nacimiento, como Guatematecos nuestros sueños no son los mismos que los tuyos. Te deseo lo mejor y que tus metas y sueños se cumplan. Abrazo de gol. — Carlos Ruiz (@FishCr20) June 22, 2023

¿Habrán más oportunidades?

El futbolista guatemalteco, Arquímides Ordóñez, ha estado acumulando minutos con el FC Cincinnati en la Major League Soccer (MLS). Su participación en el último partido frente al Toronto, donde ingresó en el minuto 68, le permitió sumar valiosos minutos de juego en la victoria contundente de su equipo por 3-0. Aunque su intervención fue breve debido al estado del partido, Ordóñez continúa esforzándose por ganarse un lugar en el once titular.

La prioridad de Ordóñez es aumentar su tiempo de juego con el FC Cincinnati durante esta temporada de la MLS, y esto se evidenció cuando rechazó la oportunidad de representar a Guatemala en la Copa Oro. Aunque la Copa Oro es un torneo importante a nivel regional, el jugador optó por enfocarse en su desarrollo personal y aprovechar la continuidad de la liga estadounidense, que no se detiene durante el verano.

68′ | First couple #FCCincy substitutions. ➡️ Malik Pinto

⬅️ Marco Angulo ➡️ Quimi Ordoñez

⬅️ Dom Badji pic.twitter.com/B0XsH2vT69 — FC Cincinnati (@fccincinnati) June 22, 2023

Arquímides Ordóñez suma minutos

Es importante recalcar que el técnico Luis Fernando Tena no le cerró las puertas al talentoso futbolista y espera poder contar con él en el futuro, así lo confirmó el técnico mexicano en su arribo al Aeropuerto Internacional La Aurora el lunes pasado. Esto demuestra el reconocimiento del entrenador hacia el potencial de Ordóñez.

El jugador guatemalteco ha demostrado su determinación y compromiso para alcanzar sus metas en el ámbito del fútbol. Su enfoque en sumar minutos con el FC Cincinnati muestra su dedicación para consolidarse como un jugador relevante en la MLS y potencialmente en su selección nacional. Aunque su participación en el último partido fue breve, cada oportunidad de juego le brinda experiencia y le permite adaptarse al ritmo de la liga.

(Visited 110 times, 110 visits today)

Publicidad