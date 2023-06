Messi se despide de la Champions lejos de todos los premios individuales del torneo

Conoce quién fue el mejor jugador de la Champions, el futbolista revelación y cuál fue el once ideal de la temporada.

La UEFA Champions League dio a conocer el pasado domingo todos los premios individuales que dejó su edición 2022/23. Esta quedará marcada por el primer histórico título del Manchester City y por que será, muy probablemente, la última Liga de Campeones que haya disputado Lionel Messi.

Messi, quien junto al PSG buscaba la gloria en esta edición, fue eliminado en los octavos de final a manos del Bayern. Esto dejó una sensación amarga en el argentino, que junto a Mbappé y Neymar volvió a recibir un golpe duro en sus aspiraciones a triunfar. El caldeado ambiente también terminó por romper la relación Messi-PSG y que para sorpresa de todos derivó con el argentino fichando por el Inter Miami de la MLS.

La última Champions de Messi, en la que ya no fue parte Cristiano Ronaldo y solo marcó cuatro goles, fue el relevo de la nueva generación, cuyo futbolista más destacado fue el goleador Erling Haaland, quien cerró la competición con 12 dianas. Así quedaron los premios individuales:

El mejor jugador de la final también fue el mejor futbolista del Torneo. Rodri se llevó el galardón tras una brillante campaña en el medio campo de los ciudadanos.

✨🇪🇸 @mancity ’s final hero Rodri is the 2022/23 #UCL Player of the Season 🙌 #UCLfinal

Con dos goles y 4 asistencias, Kvicha Kvaratskhelia se llevó el premio al mejor jugador joven de la temporada a sus 22 años. El extremo revelación de la temporada guio al Nápoles hasta los cuartos de final.

🔵🇬🇪 @sscnapoli star Khvicha Kvaratskhelia is the 2022/23 #UCL Young Player of the Season! 👏 #UCLfinal

El equipo de la temporada solo contó con jugadores del Manchester City, Real Madrid e Inter, siendo el equipo campeón el que más futbolistas aportó (7).

👕✨ Introducing the 2022/23 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA’s Technical Observer panel.

Who would be your captain? ©️🤷‍♂️#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/tMrT2z3LPQ

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 11, 2023