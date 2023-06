Real Madrid llegó a un acuerdo por el fichaje de Jude Bellingham

Según los primeros reportes, Bellingham firmará por las próximas 6 temporadas y el fichajes se cerró por 100 millones de euros, más bonos.

El Real Madrid y el Borussia Dortmund han llegado a un acuerdo por el fichaje de Jude Bellingham, una de las jóvenes promesas del fútbol inglés. El mediocampista de 19 años será nuevo refuerzo del equipo blanco, en una operación que ha despertado gran expectación en el mundo del fútbol.

Fabrizio Romano, reconocido periodista, experto en el mercado de fichajes reportó que el mediocampista inglés, Jude Bellingham firmará por las próximas 6 temporadas y el fichaje se cerró por 100 millones de euros, más bonos.

🚨 Jude Bellingham to Real Madrid, here we go! Agreement in place with Borussia Dortmund. It’s done deal.

Fee: €100m plus add-ons.

Bellingham will sign six year deal valid until June 2029 agreed in April.

Medical tests already booked as Madrid wanted to get it done this week. pic.twitter.com/0HFT9CUs15

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023