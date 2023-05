¡Once al hilo! Bayern Munich se corona campeón de la Bundesliga

Los bávaros se consagran como campeones por undécima vez consecutiva; el Borussia Dortmund dejó escapar la oportunidad de consagrarse, tras empatar increíblemente ante el Mainz 05 en Signal Iduna Park.

En un emocionante cierre de temporada en la Bundesliga, las expectativas estaban puestas en el Borussia Dortmund, quien dependía únicamente de sí mismo para alzarse con el tan anhelado título de campeón. Sin embargo, lo impensado sucedió en el Signal Iduna Park, donde los aurinegros se vieron sorprendidos por el Mainz 05, dejando escapar la oportunidad de conquistar el título en la última jornada y el Bayern se coronó campeón.

Lágrimas, incredulidad y rabia fueron los sentimientos predominantes entre la afición del Dortmund, quienes esperaban celebrar una nueva Bundesliga tras once años de espera. Los jugadores, el cuerpo técnico y los miles de fanáticos presentes en el estadio no podían creer lo que estaba sucediendo. El Mainz 05, un equipo que no luchaba por nada, se convirtió en el verdugo de los sueños dorados del Borussia Dortmund.

Bayern aprovecha empate del Dortmund y se corona en Alemania

Mientras tanto, en el otro extremo de Alemania, el Bayern Munich no dejó pasar la oportunidad y se impuso ante el Colonia, asegurando así su undécimo título consecutivo en la Bundesliga. Los bávaros, acostumbrados a la gloria, establecieron un récord histórico en el fútbol alemán al alcanzar una racha tan impresionante de campeonatos.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel mostró una vez más su dominio absoluto en el fútbol alemán, consolidando su posición como uno de los clubes más exitosos de Europa. El Bayern Munich cuenta con una plantilla repleta de estrellas y un estilo de juego arrollador que ha demostrado ser imbatible en el ámbito nacional.

Para el Borussia Dortmund, este empate fue un duro golpe, pero no se puede negar el excelente desempeño que tuvieron a lo largo de la temporada. Bajo el liderazgo de su entrenador Edin Terzic, el equipo mostró un juego ofensivo y espectacular que les permitió pelear hasta el final por el título.

Aunque no lograron alcanzar el objetivo, el Dortmund dejó una huella imborrable en la competición y deja un claro mensaje de que seguirá siendo un rival de temer en las próximas temporadas, aunque perderán jugadores de gran peso para la próxima temporada, como Jude Bellingham, quien prácticamente tiene todo cerrado con el Real Madrid.

