Tena habla sobe la posibilidad de que Méndez-Laing esté en Copa Oro

El entrenador de la selección guatemalteca, Luis Fernando Tena, ha dejado entrever la posibilidad de que Nathaniel Méndez-Laing, jugador del Derby County de Inglaterra, participe en la próxima edición de la Copa Oro. Según Tena, Méndez-Laing se encuentra en un proceso avanzado para obtener la nacionalidad guatemalteca debido a que su madre nació en dicho país.

Esta noticia ha generado expectativas entre los seguidores del fútbol en Guatemala, quienes esperan contar con un refuerzo de calidad para el torneo más importante de la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF).

