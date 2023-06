Sorpresas de Guatemala en la lista preliminar para la Copa Oro

Arquímides Ordóñez (Cincinnati), Aaron Herrera (CF Montreal) y Nathaniel Méndez-Laing (Derby County), son algunos de los nombres que sobresalen en la lista preliminar de 60 jugadores.

Concacaf ha dado a conocer la lista preliminar de jugadores de Guatemala para la Copa Oro 2023. Entre los nombres destacados se encuentran tres jugadores que podrían marcar la diferencia en el torneo: Arquimides Ordóñez, Aaron Herrera y Nathaniel Méndez-Laing, aunque cabe resaltar que esta lista se terminará depurando.

Uno de los nombres que ha llamado la atención es el de Arquimides Ordóñez, un talentoso futbolista de la sub-20 que actualmente juega en el Cincinnati de la MLS. Ordóñez ha demostrado grandes habilidades técnicas y una notable capacidad goleadora, lo que le ha valido un lugar en la lista preliminar. Su inclusión muestra la confianza que el cuerpo técnico deposita en los jóvenes talentos del país.

Who will make the final list?

🔗 https://t.co/7aEhCKfKeG pic.twitter.com/fbMQIkUwHy

— Gold Cup (@GoldCup) June 1, 2023