Corea del Sur vence a Nigeria y clasifica a las semifinales del Mundial sub-20

En un emocionante encuentro de los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol sub-20, la selección de Corea del Sur se impuso a Nigeria con un marcador de 1-0 en tiempo extra, logrando así su pase a las semifinales del torneo. El único gol del partido fue anotado por Seok-Hyeon Choi en el minuto 95 de la prórroga, desatando la euforia de los aficionados surcoreanos presentes en el estadio.

El partido comenzó con mucha intensidad y ambos equipos mostraron un juego equilibrado. Nigeria, conocido por su velocidad y habilidad en el ataque, buscaba abrir el marcador, pero la sólida defensa de Corea del Sur se mantuvo firme durante los 90 minutos reglamentarios. A pesar de las ocasiones de gol generadas por ambos equipos, ninguno logró concretar, llevando así el partido a la prórroga.

