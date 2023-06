Xavi Hernández revela detalles de un posible regreso de Leo Messi

"He ido hablando con él, me gustaría, me haría especial ilusión, no sólo como entrenador sino como culé", indicó Xavi en conferencia de prensa previo al partido del Cádiz de este domingo.

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, reiteró este sábado que le gustaría ver volver a la estrella argentina Lionel Messi al club azulgrana, pero afirmó que no está nervioso sino “expectante” por la decisión que pueda tomar el rosarino.

“Nervioso no es la palabra, estoy expectante”, dijo Xavi en la rueda de prensa previa al último partido de Liga contra el Celta del domingo. “He ido hablando con él, me gustaría, me haría especial ilusión, no sólo como entrenador sino como culé, allá donde ha ido Leo le han ido bien las cosas, es un jugador espectacular, creo que nos puede ayudar en muchas cosas, en muchas facetas”, dijo Xavi.

“Pero, es una decisión más suya, más personal y entendería cualquier escenario, pero a los culés nos hace mucha ilusión”, insistió el técnico azulgrana, para el que la vuelta de Messi es una de las dos grandes prioridades junto a la búsqueda de un mediocentro, tras la salida de Sergio Busquets.

“Las prioridades son claras. Me gustaría que volviese Leo, me hace mucha ilusión, él ya lo sabe, he hablado con él, depende un poco de él, a partir de aquí la prioridad futbolística, es aparte de Leo encontrar un pivote defensivo. Tenemos más prioridades, pero estas serían dos de las más importantes”, dijo Xavi.

Xavi no pudo precisar, sin embargo, si el club azulgrana, pendiente de que LaLiga apruebe su plan de viabilidad, podrá presentar una oferta formal a Messi.

“Es un tema del club y del presidente, no soy el máximo responsable en este campo. (Con Messi) Hemos hablado del tema del fútbol, creo que nos podría ayudar muchísimo, sería una incorporación espectacular, pero más allá no puedo hablar”, afirmó Xavi.

El técnico azulgrana dijo que en el club “son optimistas (con que LaLiga apruebe el plan de viabilidad) pero no es definitivo, tenemos que tener una visión definitiva y a partir de ahí, planificar”.

Xavi también afirmó estar tranquilo respecto a la posibilidad de que la UEFA pueda sancionar al club sin Champions por el escándalo arbitral del denominado ‘caso Negreira’.

“En el sentido de la Champions estoy tranquilo porque es lo que me transmite el club, el presidente… Mi inquietud es la de entrenar, la de si podemos hacer incorporaciones, si tenemos que desprendernos de jugadores, sobre todo dónde estaremos la temporada que viene y qué objetivos podemos lograr según la plantilla que tengamos”, explicó.

