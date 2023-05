Alberto González cuenta en qué momento se sintió ganador en el Medio Maratón

El nacido en Tecpán, Chimaltenango, agradeció a Dios, su patrocinador y al pueblo guatemalteco por el apoyo en este triunfo con tintes históricos.

Alberto González fue el gran ganador de la edición XLVII del Medio Maratón Cobán, ya que tras 33 años de sequía, de la mano del fondista nacional, nuestro país volvió a celebrar una victoria en el máximo evento deportivo de atletismo del año.

El momento fue mágico y lleno de adrenalina. Alberto González ingresó al estadio José Ángel Rossi de Cobán con una ventaja considerable sobre su más cercano perseguir, el keniata Robert Gaitho, pero el triunfo no era seguro hasta llegar a la meta, en la cual era esperado por centenares de aficionados apostado en las gradas de la localidad principal de dicho escenario deportivo.

Elevó los brazos y por su mente seguro pasaron imágenes de sus entrenos, sus levantadas temprano, sus sacrificios de dejar a la familia y viajar al extranjero para elevar su nivel competitivo. Muchas emociones para el nacional que fueron opacados con una sonrisa que irradio triunfo y gloria en el Verapaz.

Sus declaraciones

“Muy contento y agradecido con Dios y mi patrocinador Banco Industrial. Un saludo para la gente de Pachalí (lugar donde vide), Tecpán (lugar de nacimiento) y toda Guatemala”, dijo al inicio el gran triunfador Alberto González.

Sobre su preparación, el fondista explicó: “Gracias a Dios me he superado mucho. He competido internacionalmente y tengo buenas marcas para poder competir”.

Al ser consultado sobre qué posibilidades él sabía que podía tener en esta edición del Medio Maratón de Cobán, González, exclamó: “Un 99 % porque podía fallar 1 %, pero me tenía mucha confianza”.

“Yo pienso que llegando al estadio porque todo podía pasar. Son bastante fuertes los competidores”, señaló al ser cuestionado en qué momento del trayecto se sintió vencedor.

#MediaMaratonCobán | Las palabras de Alberto González, ganador de la edición 47 de la Media Maratón Internacional de Cobán

Más de tres décadas de espera

Era el año 1990 y se corría la edición XVI de la Medio Maratón de Cobán. Guatemala obtenía el triunfo a través de Alberto Paredes con tiempo de una hora, ocho minutos y 20 segundo. Fue el octavo triunfo de Guatemala y último que se había conseguido hasta la actualidad.

Pasaron 33 años para que nuevamente un connacional ganara el evento. Fue el tecpaneco Alberto González. El nacido en Chimaltenango cortó también un reinado de Kenia que desde el 2000 contabilizaba triunfos consecutivos (21) a falta de las ediciones suspendidas por el COVID-19 (2020 y 2021).

#MediaMaratónCobán | 33 años después, un atleta nacional volvió a ganar la Media Maratón Internacional de Cobán, Alberto González se impuso a los keniatas con una actuación impecable

