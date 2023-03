Thomas Tuchel explica su filosofía de trabajo con el Bayern Munich

Este sábado, Tuchel debutará al frente de los bávaros enfrentando al Borussia Dortmund, uno de sus exequipos. El entrenador alemán explicó cómo ha sido su primera semana de trabajo con el Bayern preparando este partido por el liderato.

“¡Trabajar, comer, dormir, repetir!”. La primera semana de Thomas Tuchel como entrenador del Bayern Múnich ha sido muy densa, preparando el Klassiker contra el Borussia Dortmund del sábado, una cita clave en el pulso de ambos equipos por el título.

“En términos de entrenamiento, es como si hubiéramos tenido solo una jornada, pero en términos de organización ha sido como un mes de trabajo”, explicó Thomas Tuchel en conferencia de prensa la víspera de recibir al Borussia Dortmund, líder con un punto más que el gigante bávaro.

En cuatro palabras en inglés resumió su arranque como técnico: “¡Work, eat, sleep, repeat!” (trabajar, comer, dormir y repetir).

“Queríamos absorber en una sola semana tantas cosas como fuera posible. Es muy exigente y al mismo tiempo es lo mejor. Agradezco haber podido tomar esta responsabilidad a un nivel tan alto”, añadió el ganador de la Champions en 2021 con el Chelsea.

Nombrado técnico del Bayern durante el parón internacional en sustitución sorpresa de Julian Nagelsmann, Tuchel debutará contra su exequipo, un Dortmund que no conoce la derrota en la Bundesliga en 2023 -ocho victorias y un empate-.

“Los meses de abril y mayo son muy importantes, pero el club está acostumbrado a esto. Habrá mucha presión”, dijo Tuchel.

Para enfrentarse al Dortmund Tuchel dispone de toda su efectivo salvo el arquero y capitán Manuel Neuer, baja varios meses tras una caída esquiando, y el prodigio francés de 17 años Mathys Tel, con una rotura muscular.

🎙 Zu seiner Eingewöhnung meint #Tuchel: "Es klappt problemlos. Ich will nicht wissen, wie es war, ich will meine eigenen Eindrücke sammeln. Bislang war die Stimmung sehr freundlich, extrem professionell, in allen Abteilungen, die wir kennengelernt haben."#FCBayern pic.twitter.com/Y1ex4FvNQX

— FC Bayern München (@FCBayern) March 31, 2023