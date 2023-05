Amarini Villatoro elogia a sus jugadores tras el triunfo ante Guastatoya

El entrenador, expresó su satisfacción y compartió sus impresiones sobre el desempeño del equipo. "Todos estos jugadores han confiado, han creído, esta final es merecida para este grupo", expresó Villatoro.

En una emocionante semifinal del Torneo Clausura 2023, el equipo de Xelajú MC se aseguró un lugar en la gran final tras superar a Guastatoya en el estadio Mario Camposeco. El técnico del equipo, Amarini Villatoro, expresó su satisfacción y compartió sus impresiones sobre el desempeño del equipo y las expectativas de cara al enfrentamiento en la final contra Comunicaciones o Antigua GFC.

“Gracias a Dios, no puedo ser más bendecido, he dirigido 8 torneos en liga mayor y he llegado a 4 finales, todos estos jugadores han confiado, han creído, esta final es merecida para este grupo, toca disfrutar y aspirar a ganar el título”, expresó el director técnico Guatemala.

#Clausura2023 | ¡XELAJÚ MC ES EL PRIMER FINALISTA DE LIGA NACIONAL! 🏆 Los Superchivos 🐐 derrotan 2-1 en la semifinal de vuelta ante Guastatoya 🐥 y, con el global de 3-2 a su favor, se afianzan en la final del Clausura 2023 🔥 pic.twitter.com/PcOqMNHXXX — Publisport (@Deportes_PN) May 21, 2023

Quetzaltenango celebra de la mano de Amarini Villatoro

Después de una temporada llena de desafíos y altibajos, Xelajú MC logró consolidarse como uno de los equipos más destacados del torneo. El arduo trabajo en los entrenamientos y la determinación de los jugadores se vieron reflejados en el campo de juego, lo que les permitió alcanzar la tan ansiada final. Amarini Villatoro elogió el compromiso y la entrega de sus dirigidos, destacando la importancia del trabajo en equipo y la confianza mutua.

En sus declaraciones, el técnico Villatoro hizo hincapié en el respeto que tienen hacia los demás equipos del torneo. Reconoció la calidad de Comunicaciones y Antigua GFC, los otros dos equipos que disputarán la otra semifinal, y destacó la importancia de enfrentar a rivales de alto nivel para poder medir el verdadero potencial de su equipo. Villatoro se mostró confiado en que Xelajú MC está preparado para cualquier desafío y que darán lo mejor de sí en la final.

“Este grupo de jugadores tuvo un desgaste bárbaro, ante un rival a que le guardo mucho cariño, que me tuvo la confianza, siempre estaré agradecido con Guastatoya, pero esto es de profesionales y hoy me debo a Xelajú, esto es para la gente con la que me identifico. Hay que ir paso a paso, este grupo le grupo le puede pelear a cualquiera de los dos equipos que llegue a la final”, indicó el estratega guatemalteco.

Con la final del Torneo Clausura 2023 en el horizonte, Amarini Villatoro dejó en claro que el objetivo principal de Xelajú MC es conquistar el título. Destacó la importancia de mantener la concentración y la disciplina en los próximos entrenamientos y en el partido decisivo. El técnico instó a sus jugadores a dar el máximo esfuerzo y recordó que la final es un partido único en el que todo puede suceder.

El último campeonato de Xelajú MC se remonta al Clausura 2012, cuando derrotaron en una emocionante tanda de penales al CSD Municipal. Desde entonces, los aficionados han esperado ansiosamente por otra “luna” de gloria. ¿Será este el torneo en el que Xelajú MC logre levantar su sexta copa y dar alegría a su apasionada afición?

