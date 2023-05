Guardiola explica el cruce de palabras que tuvo con De Bruyne ante el Real Madrid

"Cállate, cállate", fue la respuesta del mediocampista belga cuando Guardiola le indicó que pasara el balón en el juego ante el Madrid; el técnico español aclaró la situación tras la victoria ante el Madrid.

El Manchester City le pasó por encima al Real Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League, pero hubo un momento curioso durante el transcurso del juego que no pasó desapercibido por las cámaras y fue un cruce de palabras entre Pep Guardiola y Kevin De Bruyne.

Esto se dio cuando el City tenía ventaja de 2-0 en el marcador, el entrenador español le pidió al mediocampista belga que pasara el balón en una transición de defensa-ataque, a lo que De Bruyne respondió: “Cállate, cállate”, tras el partido, Guardiola salió a aclarar lo que pasó en ese momento.

Guardiola: “Pass the ball, Pass the ball!”

Pep Guardiola perdió la calma con el mediocampista Kevin De Bruyne en un momento durante la segunda mitad cuando el creador de juego belga desperdició la posesión y cruzaron palabras.

En declaraciones a Movistar+, Guardiola aclaró lo que pasó: “En el 2-0 nos apresuramos mucho. Justo después del descanso, Gundogan perdió una pelota, Kevin hizo tres transiciones que no eran necesarias y nos apresuramos mucho cuando tuvimos que hacer lo contrario, hundirlas y girarlas, hundirlos y girarlos. Pero es normal. Se acerca, te apresuras, y nos ha costado más, aunque en general hemos tenido un juego extraordinario”, expresó el técnico español, descartando algún tipo de roce con De Bruyne.

Pep Guardiola explains why Kevin De Bruyne was shouting 'shut up, shut up' at him 🤫

— GOAL News (@GoalNews) May 18, 2023