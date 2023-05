Ronald Koeman arremete contra Joan Laporta

Ronald Koeman, señaló a Joan Laporta como el principal responsable de la salida de Lionel Messi del club y también lo responsabilizó de las inminentes salidas de Sergio Busquets y Jordi Alba al final de la temporada.

Publicidad

El mundo del fútbol amaneció revolucionado tras las recientes declaraciones del exentrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, quien señaló a Joan Laporta como el principal responsable de la salida de Lionel Messi del club y también lo responsabilizó de las salidas de Sergio Busquets y Jordi Alba al final de la temporada.

“Lo que Laporta quiere es salvar su imagen porque se le conoce como el hombre que permitió que Messi se fuera. No creo que vuelva. Busquets se va, Jordi Alba tampoco se quedará y los 3 son buenos amigos. No me extrañaría que se fueran juntos a Miami o Arabia Saudí”, expresó el técnico neerlandés en una entrevista con ESPN.

🗣️ "Lo que Laporta quiere es salvar su imagen porque se le conoce como el hombre que permitió que Messi se fuera. No creo que vuelva. Busquets se va, Jordi Alba tampoco se quedará y los 3 son buenos amigos. No me extrañaría que se fueran juntos a Miami o Arabia Saudí" Koeman. pic.twitter.com/XoZR45sgCV — BeSoccer (@besoccer_ES) May 14, 2023

Koeman arremete contra Joan Laporta

Estas declaraciones llegan después casi dos años después de que Koeman fuera destituido como entrenador del FC Barcelona. Sin embargo, más allá de las posibles rencillas personales que puedan existir entre Koeman y Laporta, lo cierto es que estas declaraciones abren un interesante debate sobre las responsabilidades en el seno de un club de fútbol.

Por un lado, resulta evidente que el presidente de un club tiene un papel fundamental en la toma de decisiones importantes que afectan al equipo, tanto en lo deportivo como en lo económico. Sin embargo, también es cierto que el presidente no toma decisiones en solitario, sino que trabaja en equipo con el resto de la directiva y, por supuesto, con el entrenador.

En el caso concreto del FC Barcelona, es evidente que la salida de Messi supuso un duro golpe para el equipo y que su marcha ha dejado un vacío difícil de llenar. Sin embargo, también es cierto que la decisión de Messi de dejar el club no fue solo por motivos deportivos, sino que también tuvo un fuerte componente económico.

Lo mismo podría decirse de las salidas de Busquets y Alba, que sin duda son dos jugadores importantes en la plantilla del FC Barcelona, pero cuyas salidas también pueden estar justificadas desde un punto de vista deportivo y económico.

🗣 El ex jugador y ex entrenador azulgrana habló sobre el club en una entrevista concedida a ESPN y aseguró que "no creo que Messi vuelva al Barça"https://t.co/blb9GMcf1t — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 14, 2023

(Visited 18 times, 18 visits today)

Publicidad