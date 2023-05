Lakers retoman la ventaja ante los Warriors con un contundente triunfo

Los Angeles Lakers arrasaron este sábado 127-97 a los Golden State Warriors y se adelantaron 2-1 en esta semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA.

De la mano de un magistral LeBron James, Los Angeles Lakers machacaron este sábado 127-97 a los Golden State Warriors y se adelantaron por un global de 2-1 en esta semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA.

LeBron, de 38 años, se acercó al triple doble con 21 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, incluso después de un primer cuarto insólito en el que no lanzó una sola vez a canasta por primera vez en su carrera de playoffs.

Después de su desastrosa actuación en la derrota del jueves, el pívot Anthony Davis fue de nuevo un coloso en ambos lados de la pista acumulando 25 puntos, 13 rebotes, 3 robos y 4 tapones.

Su defensor, Draymond Green, cargó con problemas de faltas todo el juego y se retiró con 2 puntos y 2 rebotes. Stephen Curry, la estrella de los vigentes campeones, se quedó en 23 tantos y Klay Thompson en 15.

Los Warriors tuvieron una ligera ventaja en el arranque del juego pero los locales le dieron la vuelta antes del descanso y provocaron que el técnico Steve Kerr tirara la toalla y sentara a sus titulares con nueve minutos aún por jugar.

El cuarto partido de la serie se disputará el lunes de nuevo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

“Simplemente fue la forma en que se desarrollaba el partido”, dijo James sobre su inusual comienzo. “No quería forzarlo, sólo dejar que el juego viniera a mí y poner mi impronta cuando fuera necesario”.

“Sólo quería volver a ser dominante defensivamente”, dijo Davis. “Esto es una batalla (…) Sabemos que van a salir con mucha artillería el lunes (cuarto partido) para intentar no estar 3-1 abajo”.

Since blocks were recorded in 1973-74, only 3 Lakers have recorded multiple games of 25+ PTS, 10+ REB, and 4+ BLK in the same postseason.

Shaquille O'Neal (7 times)

Kareem Abdul-Jabbar (4 times)

Anthony Davis pic.twitter.com/apSgJVw5jN

— NBA History (@NBAHistory) May 7, 2023