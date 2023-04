50 puntos de Curry envían a los Warriors a las semifinales de la Conferencia Oeste

Una nueva legendaria actuación de Stephen Curry hará que Warriors y Lakers se enfrenten en una apasionante serie en las semifinales de la Conferencia Oeste.

Con 50 puntos y 7 triples, Stephen Curry firmó el domingo una actuación de leyenda para que los Golden State Warriors salieran con vida del partido definitivo de la primera ronda ante los Sacramento Kings, mientras los Heat arrancaron con un triunfo su serie ante Knicks.

Los Warriors, vigentes campeones de la NBA, evitaron la eliminación con un triunfo 120-100 en Sacramento y se citaron para unas apasionantes semifinales de la Conferencia Oeste ante Los Angeles Lakers de LeBron James.

En una de las exhibiciones más asombrosas de su extraordinaria carrera, Stephen Curry fue capaz de batir su récord de anotación en playoffs con 50 puntos, una marca que ningún jugador en la historia había alcanzado en el séptimo partido de una eliminatoria.

Wardell Stephen Curry II

Nobody like him ⚡️ pic.twitter.com/TiDqBSjCLW

— Golden State Warriors (@warriors) April 30, 2023