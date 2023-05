Dusan Vlahovic es víctima de insultos racistas en el campo de la Atalanta

El encuentro entre Atalanta y Juventus fue detenido por algunos instantes ante los cánticos racistas a Dusan Vlahovic.

El triunfo de la Juventus 0-2 sobre el Atalanta, en Bérgamo, que coloca a la “Vieja Señora” de cara a jugar Champions League la próxima temporada, se vio opacado por los gritos racistas de la afición local hacia el serbio Dusan Vlahovic. Los gestos hacia el delantero fueron denunciados en el post partido por el entrenador italiano Maximiliano Allegri.

“Desgraciadamente, estos gritos continúan, hay que combatirlos”, expresó Allegri en en DAZN.

El gol de serbio llegó en el minuto 90+8′, tras una escapada junto a Chiesa, Vlahovic marcó desde fuera del área el definitivo 0-2. Tras marcar, Vlahovic “mandó a callar” a la afición haciendo el gesto del silencio llevándose el dedo índice a la boca, lo que terminó en reacción rápida de sus compañeros, quienes en conjunto fueron a abrazarle para evitar que realizase un gesto que derivase en sanción para el serbio.

90+7’ | ⚽️ | 𝙂𝙊𝙊𝙊𝙊𝘼𝘼𝘼𝙇𝙇𝙇𝙇𝙇!! CHERRY ON THE TOP FROM VLAHOVIĆ!!

💪 @EASPORTSFIFA #AtalantaJuve [0-2] #ForzaJuve pic.twitter.com/bEPd3i8H7N

