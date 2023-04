Juventus de Turín recupera los 15 puntos por el ‘caso Plusvalías’

La justicia deportiva italiana decidió que el caso de supuestas irregularidades fiscales que afecta a la Juventus debe reexaminarse y, por lo tanto, queda suspendida la sanción de 15 puntos infligida al equipo piamontés.

La justicia deportiva italiana decidió este jueves que el caso de supuestas irregularidades fiscales que afecta a la Juventus debe reexaminarse y, por lo tanto, queda suspendida la sanción de 15 puntos infligida al equipo piamontés.

Tras esta decisión del Tribunal de Garantías del Comité Olímpico Italiano (CONI), la Juventus remonta a la tercera plaza del campeonato italiano a la espera del nuevo juicio del Comité de Apelación de la Federación Italiana (FIGC), aunque el club no obtiene de momento la anulación pura y simple del castigo tal como había reclamado.

En la previa del partido de vuelta de cuartos de final de Europa League ante el Sporting CP en Lisboa (1-0 en la ida), la Juventus ha recibido la mejor noticia posible: la sanción de -15 puntos que sufrió el pasado 20 de enero queda suspendida hasta que el Tribunal Federal de Apelaciones realice una nueva valoración (apróximadamente será en un mes).

‘La Vecchia Signora’, por lo tanto, salta en la clasificación y pasa de los 44 puntos actuales a 59. Es tercera en la Serie A 2022/23 por detrás de Napoli (75 puntos) y Lazio (61). Está en puestos Champions con ventaja de +8 sobre el Inter, quinto clasificado.

Cabe recordar que el pasado 20 de enero la Fiscalía de la FIGC, con Giuseppe Chiné a la cabeza, pedía 9 puntos de sanción… pero llegaron 15 finalmente. A la Juventus se le acusó de ganancias de capital ficticias. De hacerlas “de forma sistemática” y reconocerlo en conversaciones interceptadas por los investigadores. Se especula en Italia que en ese nuevo juicio podría llegar otra sanción a la Juventus… pero reducida. Por lo tanto, se le devuelven temporalmente esos 15 puntos a los turineses.

Además de los 15 puntos de penalización en el campeonato, el Tribunal Federal de Apelaciones también impuso el pasado 20 de enero fuertes sanciones a los directivos de la Juventus: 2 años y medio para Paratici (ahora en el Tottenham), 2 años para Arrivabene y Andrea Agnelli, uno de los impulsores de la Superliga junto a Florentino, 1 año y 4 meses para Cherubini (actual Director Deportivo de la Juve) y 8 meses para Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo y Roncaglio.

🚨🇮🇹 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Juventus' 15-point deduction in Serie A has been revoked.

Juventus are now into into 3rd place with 59 points.

The Federal Court of Appeals will assess an alternative sanction now. pic.twitter.com/xKlSf50Vmk

— EuroFoot (@eurofootcom) April 20, 2023