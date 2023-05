Primera División confirma fechas y horarios de los accesos a cuartos de final

Cuatro equipos de la Primera División se despedirán en la primera semana de mayo de la posibilidad de ganar el título.

Este lunes 1 de mayo se dieron a conocer cuáles serán los horarios que tendrá la fase de acceso a cuartos de final de la Primera División, fase que tras finalizada la etapa regular dará inicio este miércoles 3 de mayo y finalizará sobre el primer fin de semana de este mismo mes.

Ocho equipos (Deportivo Barberena F. C., Deportivo Nueva Concepción, Universidad, Quiché F. C., Deportivo Marquense, Aurora F. C., Deportivo San Pedro y Juventud Pinulteca) buscan acceder a la ronda de los mejores ocho equipos del campeonato, fase en la que ya se encuentran clasificados Coatepeque, Zacapa, Suchitepéquez y San Benito.

La fase regular del campeonato también dejó a los primeros dos descendidos de la Primera División del Puerto de San José y Chimaltenango. A estos clubes también se les unirá uno más, será el perdedor en el enfrentamiento entre San Juan F. C. ante Deportivo Sanarate F. C.

La fase regular del campeonato también dejó a los primeros dos descendidos de la Primera División del Puerto de San José y Chimaltenango. A estos clubes también se les unirá uno más, será el perdedor en el enfrentamiento entre San Juan F. C. ante Deportivo Sanarate F. C.

El calendario del acceso a cuartos de final de la Primera División

Llave 1

Partido de ida

Barberena vs. Nueva Concepción – 3 de mayo – 11:00 horas – Complejo Deportivo de Barberena

Partido vuelta

Nueva Concepción vs. Barberena – 7 de mayo – 12:00 horas – Estadio José Luis Ibarra

Llave 2

Partido de ida

Universidad vs. Quiché FC – 4 de mayo – 11:00 horas – Estadio El Trébol

Partido vuelta

Quiché FC vs. Universidad – 6 de mayo – 20:00 horas – Estadio Municipal Santa Cruz

Llave 3

Partido de ida

Deportivo Marquense vs. Aurora – 3 de mayo – 20:00 horas – Estadio Marquesa de la Ensenada

Partido vuelta

Aurora vs. Deportivo Marquense – 6 de mayo – 11:00 horas – Estadio Julio Armando Cóbar

Llave 4

Partido de ida

Deportivo San Pedro vs. Juventud Pinulteca – 3 de mayo – 12:00 horas – Estadio Municipal de San Pedro

Partido vuelta

Juventud Pinulteca vs. Deportivo San Pedro – 7 de mayo – 14:30 horas – Estadio San Miguel

