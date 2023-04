Primera División: Clasificados y descendidos deja cierre de fase regular

Bajo señalamientos de "falta de profesionalismo, compromiso y amor a la camisola", Deportivo San Pedro F. C. jugará la fase de acceso a los cuartos de final.

Este domingo se llevó a cabo la última jornada de la fase regular del torneo Clausura 2023 de la Liga Primera División del Futbol de No Aficionados, y uno de los equipos que llamaba la atención era Deportivo San Pedro F. C., debido a la problemática que manifestaron los propios jugadores el viernes pasado al no entrenar debido a la falta del pago salarial. Al final de la jornada los sanpedranos lograron el boleto a la fase de acceso a los cuartos de final.

Ayer, a un día del partido trascendental entre Deportivo San Pedro F. C. y Deportivo Nueva Concepción, el club había salido a aclarar en un comunicado que eran 13 días de atraso que tenían en relación al pago salarial y no mes y medio como aseguraron los futbolistas. En ese comunicado, los directivos lamentaron la “falta de profesionalismo, compromiso y amor a la camisola”.

Clasificados a cuartos de final

Fue una jornada llena de contrastes ya que hubo alegría para clubes como Coatepeque, Suchitepéquez, San Benito y Deportivo Zacapa por ser los que terminaron la fase regular con el boleto directo a la fase de los cuartos de final. Asimismo, clubes como Puerto de San José y Chimaltenango F. C. lloraron lágrimas de sangre al ser los descendidos hacia la Segunda División para la próxima temporada, la 2023-2024.

Sanarate y San Juan F. C. aún están en una situación dramática. Si bien es cierto evitaron el descenso, aún deberán disputar una serie por la permanencia en la Liga Primera División. El perdedor de este emparejamiento particular será el tercer descendido.

Fecha 18

Grupo A: San Juan F. C. 1-2 Deportivo Suchitepéquez, Deportivo Marquense 4-0 Puerto San José, Quiché F. C. 1-1 Coatepeque F. C., San Pedro F. C. 3-0 Deportivo Nueva Concepción y Deportivo Sololá 5-0 Catarina F. C.

Grupo B: Sanarate 3-1 Chimaltenango, Autora 1-0 Universidad, Sacachispas 1-0 Juventud Pinulteca, San Benito 0-1 Deportivo Zacapa y Barberena 2-0 Atlético Mictlán.

Clasificaciones

Coatepeque F. C. con 33 puntos y Deportivo Suchitepéquez con 32 unidades fueron los clasificados directos a cuartos de final por el grupo A: en tanto, en el B, San Benito fue primero con 35 puntos y Deportivo Zacapa segundo con 32 unidades, y ambos también son parte de los cuartos de final.

Las series de acceso a los cuartos de final quedaron establecidas de la siguiente forma:

Deportivo Barberena F. C.-Deportivo Nueva Concepción

Club De Futbol Universidad-Quiché F. C.

Deportivo Marquense-Aurora F. C.

Deportivo San Pedro F. C.-Juventud Pinulteca

Los equipos descendidos fueron: Puerto de San José con 37 puntos (A) y Chimaltenango F. C. con 38 unidades (B).

Y el repechaje por la permanencia se desarrollará entre los clubes que quedaron en el noveno lugar de la tabla general acumulada de la temporada 2022-2023: San Juan F. C. ante Deportivo Sanarate F. C.

