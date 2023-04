Moisés Hernández confiesa su deseo de jugar la Copa Oro 2023 con Guatemala

Ahora jugando en la segunda categoría del futbol de Estados Unidos, Moisés Hernández busca ganarse el llamado de selección, el cual no recibe desde junio de 2022.

Luego de su salida de Municipal, Moisés Hernández ha comenzado a tener regularidad en su nueva aventura como legionario en el Miami FC, equipo de la USL Championship, categoría considerada como segunda división del futbol de Estados Unidos.

Ante la recuperación de dinámica futbolísticas, Hernández sueña con un posible regreso con selección nacional, con miras a la Copa Oro 2023, campeonato que se podría convertir en la tercera presentación del zaguero con Guatemala en este torneo. “Ya he jugado dos Copa Oro y quiero jugar otra más, para poder representar a Guatemala”, expresó en una entrevista realizada por ‘Deporte Total’.

Sin contactos con el cuerpo técnico de Luis Fernando Tena

Durante sus palabras, Moisés Hernández añadió que no tiene contacto con el entorno de selección, pero que espera poder entrar en la lista para disputar el máximo torneo de Concacaf. “Sería un placer estar con la selección para Copa Oro. Primero Dios me convocan, no he hablado con nadie de selección, pero espero estar ahí”, dijo.

El sueño de volver con selección Guatemala

Moisés no juega con selección desde el triunfo 2-0 sobre República Dominicana en Liga de Naciones, el 13 de junio de 2022. Su ausencia en buena parte se debe ante el poco ritmo de juego mostrado mientras defendía los colores de Municipal. Ahora, en el Miami FC, Hernández parece haber encontrado ritmo disputando 5 encuentros entre Liga y Copa, lo que a sus 31 años espera sirva para volver a una Guatemala que sueña con jugar su primer Mundial.

“Estoy jugando en un muy buen nivel, es un sueño para cada futbolista jugar un Mundial y primero Dios Guatemala lo pueda lograr, sería algo bonito para el país y los jugadores”, concluyó.

