Real Madrid no enviará juveniles al Mundial sub-20

Álvaro Rodríguez, delantero uruguayo que ya debutó con el primer equipo no estará presente en el Mundial juvenil y la historia se repetirá con Nico Paz (Argentina) y Vinicius Tobías (Brasil).

A poco menos de un mes para que arranque el Mundial sub-20, las selecciones sudamericanas trabajan a marchas forzadas para poder convencer a clubes europeos para que cedan a sus jugadores, tal es el caso de Argentina, que envió a Javier Mascherano a Europa para dialogar con los altos mandos de clubes como Manchester United, Real Madrid y Manchester City.

Pero la realidad es que al no ser fecha FIFA, los clubes no están obligados a ceder a jugadores y varios clubes europeos se están apegando a esa regla, tal es el caso del Real Madrid, que está firme en no ceder a ningún jugador, tal es el caso del uruguayo Álvaro Rodríguez.

Real Madrid no cederá jugadores para el Mundial sub-20

A primera hora de este miércoles, la Selección Uruguaya de Fútbol confirmó que su delantero estrella Álvaro Rodríguez no estará en el Mundial sub-20 debido a la negativa del Real Madrid en ceder a este jugador.

Rodríguez es titular indiscutible en el Real Madrid Castilla, club que se está jugando el ascenso a la Liga Smartbank y es una pieza clave para el entrenador Raúl González Blanco.

Pero el de Álvaro Rodríguez no es el único caso, Nico Paz (Argentina) y Vinicius Tobias (Brasil) tampoco serán cedidos para el Mundial Sub-20, los dos futbolistas sudamericanos son claves en el esquema del Real Madrid Castilla y ese es el argumento del club blanco para no ceder a estos jugadores para la cita mundialista.

En el caso de Argentina, si espera poder contar con jugadores como Alejandro Garnacho (Manchester United), quien ya le habría expresado su deseo a Erik Ten Hag de poder jugar el Mundial sub-20, pero será la directiva de los ‘Red Devils’, los que tengan la última palabra.

Informa @okdobleamarilla que Alejandro Garnacho 🇦🇷 le pidió a Erik ten Hag que considere la posibilidad de dejarlo asistir al Mundial sub-20 con Argentina. El certamen se disputará entre el 20 de mayo y el 11 de junio. Manchester United jugará la final de la FA Cup el 3/6. pic.twitter.com/mAQDHTaoSD — VarskySports (@VarskySports) April 25, 2023

