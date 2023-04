Crecen las dudas en Argentina con Garnacho para el Mundial sub-20

Argentina compartirá grupo con Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda, pero uno de sus jugadores más importantes podría perderse la cita mundialista si no logran convencer al Manchester United de cederlo.

Ya se conocen los grupos los grupos del Mundial Sub-20 y está todo listo para el comienzo del certamen, que se disputará entre el 20 de mayo y el 11 de junio en Argentina. A pesar de que falta menos de un mes para el debut de la ‘Albiceleste’, todavía no está confirmada la presencia de una de las mayores estrellas del plantel, Alejandro Garnacho. Mientras se destraba su situación, el prometedor jugador está afrontando la etapa final de su recuperación.

Garnacho se lesionó su tobillo derecho el 12 de marzo en un partido de Premier League en el que su equipo, el Manchester United, enfrentó al Southampton. El argentino tuvo que salir reemplazado para posteriormente confirmar que su salida del campo de juego se debía a una lesión en el ligamento de su tobillo derecho que une con la tibia y peroné. La recuperación no tiene una fecha límite estipulada ni pactada.

Manchester United no quiere ceder a Alejandro Garnacho para el Mundial y ya lo comunicaron. Es difícil que lo dejen.

AFA y Mascherano van a hacer todo lo posible para que esté pero está complicado. pic.twitter.com/KyVm6QKaOO — Gastón Edul (@gastonedul) April 19, 2023

¿Garnacho estará en el Mundial sub-20?

Javier Mascherano dio una lista preliminar de 37 jugadores en la que se encuentran varios jugadores que juegan en Europa y no todos los clubes están dispuestos a cederlos. ¿Por qué? Desde la FIFA no pusieron el Mundial Sub-20 en su calendario y, por eso, no tienen obligación de ceder a sus futbolistas y, entonces, las negociaciones para que los jugadores puedan venir están a la orden del día. Uno de los casos es el de Alejandro Garnacho.

Si el Manchester United lo cede, sin dudas que es el jugador argentino de mayor renombre para este Mundial. Pero el club inglés, por ahora, se muestra muy duro. Al delantero aún le quedan unos días más de recuperación de su lesión, algo que le impidió ser parte de la última convocatoria de la Selección Mayor para los juegos ante Panamá y Curazao.

En Old Trafford creen que van a necesitar a Alejandro en la recta final de la Premier y de la FA Cup. Justamente este último torneo puede ser la llave para Garna: el domingo juegan las semifinales el United ante el Brigthon. Si el Manchester se queda afuera -como ya le ocurrió en la Europa League-, las chances de que lo cedan crecerán.

