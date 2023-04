El calendario de Guatemala en el Mundial sub-20

FIFA publicó el cronograma de los 52 partidos del Mundial sub-20, la Azul y Blanco debutará el 20 de mayo ante Nueva Zelanda.

Este viernes se llevó a cabo el sorteo para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA que se celebrará en mayo en Argentina. Durante el evento, la selección de fútbol de Guatemala conoció a sus rivales para la fase de grupos. La Azul y Blanco quedó emparejada en el grupo A junto a la selección anfitriona, Argentina, así como a Uzbekistán y Nueva Zelanda.

El sorteo fue realizado por el exfutbolista argentino Juan Pablo Sorín y el francés David Trezeguet y contó con la presencia de diversas personalidades del mundo del fútbol. En total, participarán 24 equipos de todo el mundo en este torneo que se celebrará del 20 de mayo al 11 de junio. La selección de Guatemala buscará hacer una buena presentación y conseguir un lugar en los octavos de final.

🏆 The stage is set. Which nation will lift the FIFA #U20WC trophy?

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 21, 2023