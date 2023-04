Xavi habla de nuevo sobre jugar con sol: “Si hacen 200 mil memes más, me da igual”

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, habló sobre el cruce ante el Atlético de Madrid, que se jugará este domingo sobre la tarde española.

Previo al encuntro liguero entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, Xavi Hernández atendió a los medios en la conferencia de prensa previa al partido que se disputará este domingo a las 8:15 horas.

Los de Xavi acumulan tres partidos sin marcar ni conseguir triunfo, entre todas las competiciones. Por su parte, el Atlético de Madrid es uno de los equipos más en forma de LaLiga, acumulando seis triunfos consecutivos, que los tienen tan solo a dos unidades del Real Madrid, sublíder que juega este sábado ante el Celta de Vigo.

“Sé dónde estoy. No voy a cambiar la opinión, por más memes que hagan. Desde mi posición, tengo que insistir en esto. En el golf, si no esta el césped bien, no se juega. En el tenis si llueve se para. Si está mojado cuando tira Lebron James, se pasa la mopa. Yo puedo meter el campo con charcos. ¿A quién beneficia eso? no me voy a callar”, comentó.