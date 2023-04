El Wrexham de “Deadpool” logra su ascenso a la cuarta división inglesa

Wrexham, club propiedad de los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, logró este sábado el ascenso desde la quinta a la cuarta categoría del fútbol inglés, tras derrotar al Boreham Wood.

Wrexham, el club propiedad de los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, logró este sábado el ascenso desde la quinta (National League) a la cuarta categoría (League Two de la Football League) del fútbol inglés, tras derrotar al Boreham Wood.

Tras la victoria 3-0 sobre Yeovil Town, el equipo del norte galés había sacado cuatro puntos de ventaja cuando restaban seis por disputar. Solo el campeón asciende de forma directa y Wrexham lo consiguió con una victoria este sábado ante el Boreham Wood con una actuación estelar de su figura, Paul Mullin.

WE ARE CHAMPIONS!

AFTER 15 YEARS, WE ARE BACK IN THE FOOTBALL LEAGUE!

🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/8crPfDlwqs

— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) April 22, 2023