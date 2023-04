Arsenal vuelve a empatar y el City se acerca en la tabla general

Con 74 puntos, los 'Gunners' cuentan con cuatro puntos de ventaja sobre el defensor del título, el Manchester City, que este sábado venció 3-1 al Leicester.

Como el pasado domingo con su empate en Liverpool, el líder Arsenal se puso pronto con 2 a 0 a favor y terminó luego con apenas un punto (2-2), esta vez en el campo del West Ham (15º) en la 31ª jornada de la Premier League.

Con 74 puntos, los londinenses cuentan ahora con cuatro puntos de ventaja sobre el defensor del título, el Manchester City (2º, 70), que el sábado había vencido 3-1 al Leicester (19º).

It ends in a draw in east London pic.twitter.com/czLc0zw2Ey

En las dos últimas jornadas, el City ha reducido de ocho a cuatro puntos su desventaja con el líder. A ello se suma que el equipo de Josep Guardiola tiene un partido disputado menos y, además, recibirá en diez días al Arsenal en el Etihad Stadium, por lo que el campeonato gana mucha emoción de cara a su recta final.

“Ha sido muy decepcionante”, admitió el entrenador español del Arsenal, Mikel Arteta, a Sky Sports. “Empezamos una vez más de manera magnífica, con el control total, y luego perdimos ese control. Les permitimos recuperar la esperanza”, lamentó.

The first team to let a two-goal lead slip in consecutive games whilst sitting top of the Premier League table… 😳📊 pic.twitter.com/WHyiIT0yQ1

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 16, 2023