Un imponente Haaland guía el triunfo del City ante el Leicester

El delantero noruego de 22 años, ha establecido un nuevo récord en la Premier League al igualar la marca de Mohamed Salah de 32 goles en una temporada de la Premier League de 38 jornadas.

Erling Haaland, el delantero noruego de 22 años, ha establecido un nuevo récord en la Premier League al igualar la marca de Mohamed Salah de 32 goles en una temporada de 38 jornadas. Haaland ha conseguido esta hazaña en su primera temporada en la liga inglesa, jugando para el Manchester City. El joven jugador ha impresionado a los fanáticos y expertos por igual con su capacidad goleadora, velocidad y habilidades técnicas.

Este logro no es solo impresionante por la cantidad de goles anotados, sino también por la rapidez con la que Haaland ha logrado igualar la marca. El jugador noruego solo necesitó 31 partidos para llegar a los 32 goles, mientras que Salah logró la misma cantidad en 36 partidos. La temporada de Haaland ha sido excepcional, y es probable que se convierta en uno de los jugadores más destacados de la Premier League en los próximos años. Con solo 22 años, todavía tiene mucho tiempo para mejorar y superar sus propias marcas.

The joint-most goals in a 38-match #PL season! @ErlingHaaland goes level with @MoSalah 🤝 pic.twitter.com/5Q7QI4Ucl5

— Premier League (@premierleague) April 15, 2023