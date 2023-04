Así luce el labio de Leroy Sané tras recibir un golpe de Sadio Mané

Durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el delantero senegalés Sadio Mané, sorprendió a todos al golpear en el labio a su compañero de equipo, Leroy Sané.

Durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el delantero senegalés Sadio Mané, quien juega en el Bayern Munich, sorprendió a todos al golpear en el labio a su compañero de equipo, Leroy Sané. El incidente ocurrió tras la derrota del Bayern Munich por 3-0 ante el Manchester City.

La directiva del Bayern Munich, al conocer el incidente, decidió sancionar a Sadio Mané con un partido de suspensión y una multa de 500 mil euros. La directiva del club no tolera la violencia dentro y fuera del campo de juego y consideró que la actitud de Mané fue inapropiada y no debe ser aceptada en ningún nivel del deporte. El futuro del jugador en el equipo es incierto, pero sin duda este incidente tendrá consecuencias significativas para él y para el club.

Hoy, durante el calentamiento del juego entre FC Bayern Munich y el TSG Hoffenheim, la agencia de fotografía Getty Images, captó el labio de Leroy Sané, que a tres días del golpe recibido aún se veía considerablemente inflamado.

El futbolista alemán, arrancó en el once inicial en el juego ante el Hoffenheim, compartiendo ataque con su compatriota Serge Gnabry y el francés Kingsley Coman, ante la ausencia de Sadio Mané.

Por el otro lado, Sadio Mané volverá a estar a disposición de su técnico Thomas Tuchel en la vuelta de cuartos de la Champions, el miércoles ante el City en el Allianz Arena.

Los ‘cityzens’ tienen la ventaja en la serie, tras haber goleado (3-0) a los bávaros en el juego de ida que se celebró el pasado martes en el Etihad Stadium.

🚨 Bayern have suspended Sadio Mané for the next game — he won’t be in the squad vs Hoffenheim and will also be fined.

This happens due to his fight with Leroy Sané after City game when he punched Sané in his face in dressing room after having an argument during the match. pic.twitter.com/HUTkr3rwQV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2023