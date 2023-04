Sadio Mané recibe suspensión por agredir a su compañero Leroy Sané

Según varios medios alemanes, Sadio Mané soltó una bofetada al alemán Leroy Sané, cuyo labio quedó hinchado y ensangrentado, tras el partido ante el Manchester City por Liga de Campeones.

El senegalés Sadio Mané fue sancionado un partido por el Bayern Múnich este jueves después de que agrediera a su compañero Leroy Sané tras la derrota (3-0) ante el Manchester City el martes, por lo que se perderá el duelo de Bundesliga del sábado ante el Hoffenheim.

Mané, de 31 años, fue suspendido y multado por “una falta de conducta tras el partido de Liga de Campeones del Bayern ante el Manchester City”, explicó el club bávaro.

Mané volverá a estar a disposición de su técnico Thomas Tuchel en la vuelta de cuartos de la Champions, el miércoles ante el City en el Allianz Arena.

Según el diario Bild, Mané habría soltado una bofetada a Sané, cuyo labio quedó hinchado y ensangrentado. La razón de la agresión, el tono que utilizó Sané para recriminar a Mané una jugada en la parte final del partido en el Etihad Stadium.

Los dos jugadores participaron este jueves en el entrenamiento del Bayern, en el que Tuchel mantuvo una conversación con Mané.

Antes de la sesión el delantero senegalés había sido convocado por el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, y el presidente del directorio, Oliver Kahn, para explicar lo sucedido.

Fichaje estrella del Bayern esta temporada, Mané no ha estado a la altura de las expectativas, sobre todo por la lesión en el peroné derecho que sufrió a principios de noviembre y que le impidió jugar el Mundial con Senegal. Volvió a la competición a finales de febrero.

🚨 Bayern have suspended Sadio Mané for the next game — he won’t be in the squad vs Hoffenheim and will also be fined.

This happens due to his fight with Leroy Sané after City game when he punched Sané in his face in dressing room after having an argument during the match. pic.twitter.com/HUTkr3rwQV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2023