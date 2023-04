Así se disputarán las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf

Un club mexicano y uno estadounidense serán los finalistas en la Liga de Campeones de Concacaf 2023.

Una serie entre los equipos mexicanos León y Tigres y otro duelo entre los estadounidenses Los Ángeles FC y Philadelphia Union serán las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf-2023, que dará al campéon el pase al Mundial de Clubes de la FIFA en diciembre.

El primer semifinalista salió el martes del estadio Cibao en Santiago de los Caballeros República Dominicana donde, a pesar de sufrir una derrota en por 2-1, el León eliminó a Violette de Haití. Miche-Naider Chéry, a los minutos 15 y 26, anotó por el Violette; Brian Rubio, al 30, marcó por el León que ganó la eliminatoria con marcador global de 6-2.

También el martes, Los Ángeles FC le repitieron la dosis de 3-0 al Vancouver Whitecaps de Canadá, para eliminarlo con una victoria global de 6-0.

En este partido de vuelta jugado en el estadio BMO de Los Ángeles, el LAFC se impuso con dos goles del mexicano Carlos Vela, a los minutos 8 y 31, y uno más del ecuatoriano José Cifuentes, al 65.

El miércoles, el Philadelphia Union se presentó al estadio Jalisco de Guadalajara para sellar su pase a semifinales con un empate 2-2 ante el Atlas de México.

