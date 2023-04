Arquimides Ordóñez regresa a una convocatoria del combinado sub-20

El quinto microciclo de trabajo de la selección sub-20 se llevará a cabo del 16 al 20 de abril de este 2023 en el Centro de Alto Rendimiento.

Arquimides Ordóñez, jugador del FC Cincinnati, ha regresado a una convocatoria la selección sub-20 de Guatemala después de una larga ausencia. El futbolista no había sido convocado desde el Premundial del año pasado, por lo que su convocatoria ha sido muy esperada por los aficionados y seguidores de la selección.

El regreso de Ordóñez es una gran noticia para la selección sub-20 de Guatemala, ya que se trata de un jugador talentoso que puede aportar mucho al equipo. Cabe resaltar que el futbolista nacido en Estados Unidos, pero con raíces guatemaltecas fue una pieza vital para lograr el boleto al Mundial sub-20 que se celebrará este año.

Arquimides Ordóñez, jugador del FC Cincinnati, no había sido tomado en cuenta en microciclos pasados, debido a sus compromisos con el FC Cincinnati de la MLS, donde buscaba ganarse los minutos dentro de la cancha.

Cabe destacar, que ‘Quimi’ no solo es parte de la sub-20, también ya tuvo sus primeros minutos con la Selección Mayor, lo hizo en los partidos amistosos ante Colombia y Honduras que se celebraron a finales del año pasado.

Pese a que no ha tenido muchos minutos con el primer equipo de Cincinnati en el presente ciclo, Ordóñez si los ha tenido en la reserva del club, donde actualmente es el goleador de la MLS Next Pro con cuatro dianas.

El quinto microciclo de trabajo de la selección sub-20 encabezado por Rafael Loredo se llevará a cabo del 16 al 20 de abril de este 2023 en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento en la zona 15 capitalina.

What a move by @Quimi_Ordo to find the back of the net. ☄️ pic.twitter.com/6Ysq6RKpBv

— FC Cincinnati 2 (@FCCincinnati2) April 9, 2023