VIDEO: “Quimi” Ordóñez marca un golazo con la filial de Cincinnati

El guatemalteco y seleccionado Sub-20, Arquimides “Quimi” Ordóñez, anotó este domingo tres goles con el F. C. Cincinnati 2: Dos durante los 90 minutos y uno más en la tanda de penaltis, de un encuentro válido por la MLS Next Pro (tercera división del futbol estadounidense). El rival fue Huntsville City F. C.

“Quimi” no vio participación la noche del sábado en el duelo en el cual el F. C. Cincinnati derrotó a Philadelphia Union (1-0) por la Major League Soccer (MLS). Tras ello, fue citado este domingo para el duelo que tendría el cuadro filial en la tercera fecha de la MLS Next Pro, y fue ahí donde el nacional brilló con su propia luz.

F. C. Cincinnati 2 regresó a casa este domingo 9 de abril para medirse al Huntsville City F. C. quien se adelantó en el marcador al 9’. El guatemalteco igualó las acciones al 59’; luego de una serie de regates, remató en la media luna del área grande con un izquierdazo.

Nuevamente, el visitante se colocó arriba 1-2 en el 68’. Pero “Quimi” Ordóñez igualó las acciones al 79’. Con el duelo igualado (2-2), se tuvo que ir al lanzamiento desde el punto penalti donde ganó el visitante 6-8. Arquimides Ordóñez anotó el parcial 1-1 desde el punto penalti.

En la fecha anterior, el F. C. Cincinnati 2 había caído ante Crown Legacy F. C. (2-1). La MLS Next Pro es una liga de futbol de los Estados Unidos y Canadá afiliada a la Major League Soccer (MLS).

Guatemaltecos en la MLS

Buen fin de semana en cuestión de minutos para los futbolistas guatemaltecos que participan en las ligas de Estados Unidos, varios tuvieron minutos, aunque no todos se pudieron llevar la victoria. Rubio Rubín, Aaron Herrera y Moisés Hernández son algunos de los futbolistas quienes tuvieron actividad este fin de semana, mientras que el resto tuvo que esperar oportunidad desde el banquillo.

Rubio Rubín, Aaron Herrera y Moisés Hernández, tuvieron minutos este fin de semana en el futbol norteamericano. Rubín completó los 90 minutos en el triunfo (3-1) del Real Salt Lake ante el Charlotte F. C.

Aaron Herrera no pudo tener la misma suerte que Rubín, ya que su equipo el C. F. Montreal, cayó goleado (4-0) ante el New England Revolution; por último, Moisés Hernández disputó 70 minutos en la derrota de Miami F. C. ante Tampa Bay Rowdies.

