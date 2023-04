¡Cuartos de final! No te pierdas la Liga de Campeones de Concacaf en Semana Santa

El Motagua (Honduras) y el Violette (Motagua) buscarán seguir dando la sorpresa en los cuartos de final que inician este martes.

El Atlas mexicano y el Philadelphia Union se sacarán chispas el martes en el inicio de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2023, una fase final del torneo que confirma la supremacía del fútbol mexicano y la MLS en la región.

Let the Quarterfinals begin 🍿

Who will take control in Leg 1? #SCCL23 pic.twitter.com/WGGvTWpkqX

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 3, 2023