Liga de Campeones Concacaf: Pachuca y León buscan los cuartos de final

El miércoles, Tigres, Los Angeles F. C. y Vancouver Whitecaps lograron su boleto a esta fase del torneo de la Concacaf.

Este jueves se jugarán las dos últimas series de los octavos de final, partidos de vuelta, de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2023 (SCCL 2023), y con ello quedarán definidos los ocho mejores equipos del área.

Pachuca-Motagua y León-Tauro son las series que darán los últimos dos boletos a cuartos. Ambos partidos se jugarán en México. El Pachuca ante Motagua promete mucho ya que el juego en Honduras concluyó 0-0, y cualquier cosa podría pasar en Hidalgo. Por su parte, León recibe a Tauro de Panamá con la ventaja del 1-0 logrado en territorio panameño.

Anoche, Tigres, Los Angeles F. C. y Vancouver Whitecaps lograron su boleto a los cuartos de final de la SCCL 2023 tras eliminar en los octavos de final a Orlando City, Liga Deportiva Alajuelense y Real España, respectivamente.

Estos tres equipos se unen a Philadelphia, Violette y Atlas como los clubes que jugarán los cuartos de final.

De momento, así estarán armadas las series de los cuartos que se jugarán en abril: Atlas-Philadelphia, Vancouver Whitecaps-Los Angeles F. C., Tigres espera al vencedor de Pachuca-Motagua y el Violette haitiano, la gran sorpresa del torneo, al ganador de León-Tauro.

Vancouver Whitecaps avanzó a los cuartos de final de la Liga de Campeones Concacaf 2023 a pesar de una derrota por 3-2 ante Real España en el partido de vuelta de los octavos de final de la SCCL 2023 que se jugó en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, Honduras.

Con el resultado, Vancouver Whitecaps avanzó a los cuartos de final gracias a una victoria global de 7-3 y se enfrentará a Los Ángeles F. C., que eliminaron a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.

Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) logró contener una oleada tardía de Orlando City para asegurar su lugar en los cuartos con un empate 1-1 en el partido de vuelta de los octavos de final en el Estadio Exploria de Orlando.

Con el desempate del gol de visitante a su favor luego de un 1-1 en el global, Tigres UANL aseguró su lugar en los cuartos de final donde enfrentará al ganador de la serie Pachuca-Motagua, que juegan este jueves.

Los Angeles F. C. superó un valiente esfuerzo de Alajuelense para avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2023 luego de una derrota por 2-1 en el partido de vuelta de los octavos de final el miércoles por la noche en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

A pesar de la derrota, LAFC ganó la serie con un marcador global, 4-2, y se enfrentará al Vancouver Whitecaps que eliminó antes al Real España de Honduras en los cuartos de final.

