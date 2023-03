Inglaterra imbatible en el clasificatorio para la Eurocopa

Con su victoria Inglaterra manda en el grupo C con seis puntos, mientras que Ucrania suma una derrota en un partido.

Inglaterra, subcampeona de la pasada Eurocopa, sigue intratable en la clasificación para la EURO 2024 al lograr su segunda victoria en dos partidos ante Ucrania (2-0), este domingo en Wembley en un partido en el que se homenajeó a la nación herida por la guerra iniciada por Rusia.

Tras batir a Italia por 2-1 el jueves, Inglaterra resolvió en tres minutos, con goles de Harry Kane (37) y Bukayo Saka (40), el jugador de la tarde, imponiendo la lógica deportiva ante un equipo ucraniano sin grandes argumentos. Con su victoria Inglaterra manda en el grupo C con seis puntos, mientras que Ucrania suma una derrota en un partido. Este domingo se cierra la segunda jornada con Italia, campeona europea, visitando Malta. A Macedonia del Norte, que completa la llave, le toca descansar.

Una parte de la grada de Wembley se tiñó este domingo de azul y amarillo, los colores de la bandera ucraniana, para el partido de clasificación para la Eurocopa-2024 entre Inglaterra y Ucrania.

Más de un millar de boletos fueron distribuidos entre los exiliados ucranianos y las familias británicas que los han albergado después de tener que huir de su país por la invasión de tropas rusas iniciada algo más de un año.

Según las cifras oficiales, más de 118 mil exiliados ucranianos han sido acogidos por familias británicas desde el inicio del conflicto.

Grupos de hinchas ucranianos se mezclaron en las gradas de Wembley con miles de seguidores ingleses en los accesos al estado y luego se ubicaron en una de las equinas del mítico estadio londinense.

Una de ellas fue Oksana Romanukha, de 39 años, que lleva viviendo nueve meses en el Reino Unido después de tener que abandonar la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania. “Va mucho más de lo emotivo. Es una experiencia única para nosotros hoy. Deseamos buena suerte a Inglaterra, pero queremos que gane Ucrania”, declaró esta madre de gemelos de cinco años, que trabaja en una organización humanitaria que opera en Ucrania desde su sede británica.

