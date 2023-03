Andreas Christensen se suma a los lesionados del FC Barcelona

Pedri, Ousmane Dembélé, Ronald Aráujo, Frenkie de Jong y Andreas Christensen, son algunos de los jugadores lesionados que tiene el Barcelona a dos semanas de enfrentar al Real Madrid en Copa del Rey.

El parón de selecciones es sinónimo de preocupación para el FC Barcelona, el club blaugrana es uno de los más afectados, ya que se está convirtiendo en costumbre que algunos jugadores regresen tocados o lesionados.

Esta fecha FIFA no ha sido la excepción, el viernes a primera hora se confirmaba la lesión de Frenkie De Jong en el bíceps femoral y ahora también se confirma la gravedad de la lesión del defensor danés Andreas Christensen.

Barcelona announce that tests carried out on Saturday on Andreas Christensen have shown that he has an injury to his left calf. 🚨🔵🔴 #FCB

“He is unavailable for selection and his recovery will determine his return”, club reports. pic.twitter.com/bKwi9xuuiD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2023