Los equipos más ganadores de Champions podrían verse en una hipotética final

Real Madrid (14) y AC Milan (7), los dos clubes con más trofeos de Liga de Campeones, podrían verse en la final de Estambul, pero antes deberán solventar sus series, que no son nada fáciles.

El Real Madrid se medirá al Chelsea en un duelo de altura de cuartos de la Champions y luego deberá solventar un hipotético cruce de semifinales ante el ganador del City-Bayern tras el sorteo realizado en Nyon.

El camino es realmente duro. Los cuatro grandes candidatos a hacerse con el título coinciden por la misma parte del cuadro. El que salga victorioso de ellos tendrá muchas opciones de ser campeón, a la vista del nivel de los equipos de la otra parte. Los encuentros de ida de cuartos serán el 11 y 12 de abril; los de vuelta, una semana después, el 18 y 19.

🇪🇸 Real Madrid vs Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇵🇹 Benfica vs Inter 🇮🇹

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City vs Bayern 🇩🇪

🇮🇹 Milan vs Napoli 🇮🇹

*FC Internazionale Milano's match has been reversed in accordance with the principles set by the Club Competitions Committee. #UCLdraw pic.twitter.com/m1gMqFs1fV

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2023