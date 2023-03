Estos serán los cruces de los cuartos de final de la UEFA Champions League

Los partidos de ida tendrán lugar el martes 11 y el miércoles 12 de abril, y los de vuelta el 18 y el 19 de abril.

Este viernes 17 de marzo tuvo lugar el sorteo de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2022/2023, la ceremonia se celebró en la sede la UEFA, en la ciudad de Nyon, Suiza.

AC Milan (ITA), Bayern Munich (GER), Benfica (POR), Chelsea (ENG), Inter (ITA), Manchester City (ENG), Nápoles (ITA) y Real Madrid (ESP), son los ocho clubes clasificados a cuartos y de acá saldrá el campeón de la temporada 22/23 de la Liga de Campeones.

Quarter-final and semi-final draws: all you need to know 👇#UCLdraw

