Bayern y City preparan una “final adelantada” en Champions League

Dos de los equipos candidatos al título de la Liga de Campeones, se enfrentarán en cuartos de final, la ida será en el Etihad Stadium y la vuelta en el Allianz Arena, en Munich.

El Real Madrid, vigente campeón de Europa, jugará ante el Chelsea en los cuartos de la presente Champions, según determinó este viernes el sorteo celebrado en la sede de la UEFA, en el que la otra eliminatoria estelar la disputarán el Manchester City y el Bayern Múnich. Los otros dos emparejamientos son el Milan-Nápoles y el Inter-Benfica. Los partidos de ida se disputarán el 11 y el 12 de abril y los de vuelta una semana más tarde, el 18 y el 19.

Tanto en cuartos como en la potencial semifinal, el Real Madrid, que busca llevar a 15 trofeos su récord en la máxima competición continental, jugará la ida en casa y la vuelta fuera. Si el equipo dirigido por Carlo Ancelotti derrotara al Chelsea, campeón de la Champions en 2021, jugaría por la final ante el vencedor del City-Bayern Múnich.

We will face Bayern Munich in the quarter-finals of the #UCL with the first leg taking place at home 🤝 pic.twitter.com/45EoCB8Lv9

