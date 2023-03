Eden Hazard se confiesa sobre su actual situación en el Real Madrid

"Me gustaría quedarme. Siempre lo he dicho. Espero jugar para demostrar que todavía puedo hacerlo", indicó el futbolista belga, que no ve minutos desde enero en Copa del Rey.

No juega en Liga de España desde septiembre de 2022. No compite oficialmente con el Real Madrid desde enero de 2023. Y solo ha disputado 296 minutos en lo que llevamos de temporada 2022/23, esta es el calvario que vive Eden Hazard.

Pese a todos esos parámetros, Eden Hazard no se plantea salir del Real Madrid en este mercado veraniego. Su contrato finaliza hasta verano de 2024 y, aunque prácticamente está borrado por Carlo Ancelotti, no se ve saliendo del club en el próximo mercado.

Lesiones, baja de juego, falta de confianza y pocas oportunidades. Aunque su etapa con el Real Madrid no ha sido nada placentera, Eden Hazard no valora una salida antes del final de su contrato. Al menos no de momento.

“Me gustaría quedarme. Siempre lo he dicho. Espero jugar para demostrar que todavía puedo hacerlo. La gente tiene dudas, es normal. Lo entiendo muy bien. Pero por mí sigo aquí el año que viene. Nunca se sabe, pero un traspaso no está en el plan”, recogió el diario AS de la entrevista que el mago belga le concedió a RTBF Sport.

“En lo único que pienso es en jugar. Por eso ni siquiera pienso en marcharme. En el fondo, pienso: ‘Puedo aportar algo’. Es algo que siento, eso es todo. Si aporto un poco, la gente volverá a confiar en mí. Puede que se digan que cometieron un error al dejarme fuera. Solo necesito minutos”, añadió el delantero belga en dicha entrevista.

Al parecer, todo indica que si sale en verano será por disposición del club, no por iniciativa del jugador. Eden Hazard solo ha podido disputar 3640 minutos en casi 4 temporadas formando parte del Real Madrid. Solo ha visto actividad en 73 juegos (titularidad en 42 partidos).

Eso sí, el todavía 7 del conjunto belga no tuvo reparo en admitir que no se habla con su entrenador Carlo Ancelotti. El respeto sigue, claro, pero no hay canal de comunicación activo. El contacto verbal es nulo.

“Hay respeto entre nosotros. Pero no voy a decir que nos hablamos, porque no nos hablamos. Pero siempre habrá respeto. Aunque mañana ya no me haga jugar, tengo que tener respeto por un tipo como Carlo Ancelotti. En lo que él representa para el fútbol, lo que ha hecho en su carrera. No hay problema”, declaró el atacante de 32 años de edad, en entrevista con RTBF.

