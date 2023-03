La Premier League pone los focos en el partido entre Arsenal y Fulham

La jornada 27 de Premier League pone al Arsenal con la presión de mantener o ampliar su ventaja de cinco puntos sobre el City.

El Arsenal, líder, y el Manchester City, segundo a cinco puntos, continuarán este fin de semana, en la 27ª jornada de la Premier League, con su particular pulso a distancia por ser los reyes de Inglaterra esta temporada.

En la anterior jornada, el Arsenal protagonizó una remontada casi épica para levantar un 2-0 en contra e imponerse 3-2 en el descuento al modesto Bournemouth, actual colista de la clasificación.

Esta vez el equipo de Mikel Arteta tiene un partido teóricamente más complicado, en el campo de otro equipo londinense, el Fulham (7º) el domingo a las 8:00 horas. También jugará fuera de casa el Manchester City e igualmente en Londres, en su caso ante el Crystal Palace (12º) este sábado a las 11:30 horas.

Marco has been talking to the press ahead of #FULARS: 🧵 pic.twitter.com/ckGFhWTHxE

— Fulham Football Club (@FulhamFC) March 10, 2023