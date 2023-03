¡El Arsenal quiere ser campeón! Los Gunners remontan ante el Bournemouth

El Arsenal pasó de ir perdiendo 0-2, en poco más de una hora de partido, a ganar 3-2 gracias a un gol de Reiss Nelson en el 90+7'.

Publicidad

La Premier League dejó uno de sus mejores partidos de la temporada este 4 de marzo en el cruce entre el líder Arsenal y uno de los colistas Bournemouth. El juego correspondiente a la jornada 26 del campeonato inglés terminó en triunfo del Arsenal gracias a una remontada que terminó 3-2.

Con este resultado el Arsenal se reafirma en lo más alto de la tabla con 63 puntos, por lo que no pierde su distancia de 5 unidades sobre el sublíder Manchester City (58) que ganó a primera hora 2-0 sobre el Newcastle. Para el Bournemouth el resultado le mantiene en la decimonovena posición con 21 puntos y están a una unidad de salir del descenso.

Arsenal 3-2 Bournemouth

Los “Cherries” daban la sorpresa en la jornada 26 del campeonato inglés tras ponerse adelante a los 9.11 segundos gracias a un tanto de Philip Billing. Esta anotación se convirtió en la segunda más rápida de toda la historia de la Premier League.

El Arsenal no mostraba su mejor versión en el terreno de juego y su peor faceta en este encuentro era la atacante, la cual demostraba que su delantera no pasaba por su mejor día. La falta de gol hizo que los Gunners no pudieran hacer daño en 45 minutos y se fueron al descanso con desventaja de 0-1 ante su gente.

Los dirigidos por Mikel Arteta reanudaron las acciones con la presión de al menos sumar un punto, ya que horas antes el Manchester City derrotó 2-0 al Newcastle, lo que les recortó la distancia a dos puntos. El inicio de la segunda mitad también fue negativa para los locales, quienes al 57′ veían como el argentino Marcos Senesi colocaba de cabeza el segundo gol de la visita.

Inicio de la reacción

En un marcador sorpresivo, el Arsenal tuvo que sacar la casta de equipo que quiere ser campeón y al 62′ Thomas Partey marcó el tanto del descuento. La anotación hizo que los Gunners se crecieran y al 70′ Ben White empató las acciones con un remate que cruzó por centímetros la línea del gol.

La tensión crecía en el Emirates y la dinámica del encuentro hacía parecer que el Arsenal encontraría el triunfo en cualquier momento, pero la defensa Cherrie se aferraba al empate. Cuando parecía que el marcador estaba destinado a finalizar en empate, Reiss Nelson apareció como héroe y al 90+7′ marcó de volea el 3-2 con el que los Gunners se llevaron el triunfo.

(Visited 15 times, 15 visits today)

Publicidad