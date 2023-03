Decisiones del VAR se explicarán al público durante el Mundial sub-20

El Mundial sub-20, certamen donde participará el combinado de Guatemala, dirigido por Rafael Loredo, contará con la experimentación de la explicación al público de las decisiones del VAR, tal como funcionó en el Mundial de Clubes.

La International Board (IFAB) proseguirá con la experimentación de la explicación al púbico de las decisiones del VAR hasta el Mundial Sub-20, anunció este sábado el organismo garante de las reglas del fútbol.

Puesto en marcha en el Mundial de Clubes en febrero, el periodo de ensayo de 12 meses proseguirá así con la Copa del Mundo para menores de 20 años en Indonesia (20 de mayo-11 de junio). “Después se tomará una decisión para saber si los test se extienden a otras competiciones de la FIFA”, precisó la IFAB en un comunicado. La experiencia podría, por ejemplo, ser prolongada al Mundial femenino que tiene lugar en Australia y en Nueva Zelanda, del 20 de julio al 20 de agosto.

En ese dispositivo, las comunicaciones entre el árbitro central y los encargados de la asistencia por video siguen siendo confidenciales, pero la conclusión de su conversación es comunicada al público.

Por otro lado, la Board “acoge positivamente” el cálculo “más preciso” del tiempo añadido testado durante el Mundial de Catar y alienta a “las competiciones por todo el mundo” a “seguir ese enfoque”.

Además, la IFAB confirmó, como anunció durante su reunión en enero, no haber alcanzado ningún acuerdo para la implantación, aún a modo de ensayo, de sustituciones temporales en caso de conmociones cerebrales la próxima temporada.

Por un último, se creó un grupo de trabajo para luchar contra las agresiones de árbitros en categorías inferiores y amateurs. Los silbatos podrían ser equipados de cámaras corporales para registrar las conversaciones con los jugadores y los entrenadores, precisó la IFAB.

