The Best: Los mejores momentos de la ceremonia de la FIFA

Uno de los mejores momentos lo protagonizó Carlos Pascual “Tula”, quien hizo hasta aplaudir al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Publicidad

Este día se realizó la séptima ceremonia de The Best FIFA Football Awards 2022, en la cual Argentina fue la gran protagonista ya que se llevó cuatro premios: el mejor jugador con Lionel Messi, el mejor entrenador con Lionel Scaloni, el mejor portero con Emiliano “Dibu” Martínez y la mejor afición. Asimismo, “Lio” quedó en el once ideal del año. A continuación les presentamos los mejores momentos de la ceremonia que tuvo lugar en París, Francia.

Los héroes del “Dibu”

El primer gran momento lo protagonizó el portero argentino Emiliano “Dibu” Martínez, campeón con la “Albiceleste” en Qatar 2022. Tras conocer que había sido el ganador de una terna en el cual también estaban los guardametas el marroquí Yassine Bounou (Sevilla F.C.) y el belga Thibaut Courtois (Real Madrid), el meta del Aston Villa dio su discurso, el cual lo llevó hasta el quiebre de su voz.

Al recordar las preguntas que le hacen de quién es para él su héroe, Emilio Martínez dijo que eras sus padres. “Ver a mi mamá limpiar edificios por ocho o nueve horas y ver trabajar a mi papá, mis ídolos son ellos”.

“Ver a mi mamá limpiar edificios 8 o 9 horas, mi papá trabajar, la verdad, mis ídolos son ellos.”, Emiliano Martínez conmovido hasta las lágrimas. Disfruta GRATIS de este evento y más partidos por @vix 👉 https://t.co/gE2YTNP6uf 🔴 EN VIVO

📲 Zona TUDN#TheBest pic.twitter.com/1iXRzkJARx — Zona TUDN (@Zona_TUDN) February 27, 2023

El agradecimiento de Scaloni

Al ser elegido como el mejor entrenador de 2022, Lionel Scaloni no dudó en agradecer a los 26 futbolistas de Argentina que viajaron a Qatar y lograron la tercera estrella para esa nación.

“Agradecer a los 26 jugadores que nos llevaron a la gloria, sin ellos no se hubiese conseguido, estoy eternamente agradecido. No hay cosa más linda de ver feliz a tu gente, a tu país. Ver a esa gente emocionada en las calles disfrutando no tiene precios”, dijo un emocionado Scaloni.

Por último, agradeció a su familia: esposa, hijos, papá, mamá y hermanos, quienes lo empujan desde su pueblo. “Gracias a ellos, hoy soy lo que soy”, sentenció en la premición The Best.

👏Las emotivas palabras de Scaloni tras ganar el The Best Disfruta GRATIS de este evento y más partidos por @vix 👉 https://t.co/gE2YTNPEjN 🔴 EN VIVO

📲 Zona TUDN#TheBest pic.twitter.com/EYEICfPL5t — Zona TUDN (@Zona_TUDN) February 27, 2023

Emotivo discurso del “Tula”

La afición argentina se llevó el premio a la mejor hinchada del 2022, para recoger el premio estuvo Carlos Pascual “Tula”, un seguidor que desde el Mundial 1974 no ha fallado a las grandes citas, y es de los pocos que ha visto levantar las tres Copas del Mundo de Argentina (Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022).

“Como argentino esto muy contento porque nos llevamos todos los premios, el “Dibu”, el Scaloni, el Messi”, bromeo. Luego señaló: “Soy pobre, pero he viajado por todo el mundo”.

Para cerrar su épica participación hizo sonar su bombe al ritmo de: “Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar, que esta banda quilombera no te deja, no te deja de alentar”. Esto generó el aplauso de los asistentes, incluido un sonriente presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

🏆🔥 ¡El The Best a la mejor afición es para los fans argentinos! 👏 Disfruta GRATIS de este evento y más partidos por @vix 👉 https://t.co/gE2YTNP6uf 🔴 EN VIVO

📲 Zona TUDN#TheBest pic.twitter.com/iCDa2Zqa05 — Zona TUDN (@Zona_TUDN) February 27, 2023

Messi, el ganador

Lionel Messi obtuvo su segundo The Best de la FIFA. Destacó en su discurso el agradecimiento por estar en un lugar tan especial y ganar de nuevo.

“Agradezco a mis compañeros; nosotros Lionel Scaloni, Emiliano Martínez y yo estamos en representación de ellos. Esto es parte de ellos, y es un reconocimiento para ellos”, dijo el “10”.

Lionel Messi reconoció: “Este año fue una locura para mí y conseguí mi sueño, y es lo más hermoso de lo que pasó en mi carrera”.

Para finalizar, agradeció a su familia, y le mandó un mensaje a sus hijos: “Les mando un gran beso a mis hijos, Thiago, Mateo y Ciro, los amo y vayan a dormir ya”.

🏆🔥 ¡Las palabras de Lionel Messi tras recibir el The Best! 👏 Disfruta GRATIS de este evento y más partidos por @vix 👉 https://t.co/gE2YTNP6uf 🔴 EN VIVO

📲 Zona TUDN#TheBest pic.twitter.com/G0c6wpnfR5 — Zona TUDN (@Zona_TUDN) February 27, 2023

(Visited 13 times, 13 visits today)

Publicidad