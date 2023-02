Lionel Messi conquista el The Best de la FIFA al mejor jugador

El campeón del mundo logró el segundo The Best de su historia e iguala a Cristiano Ronaldo y a Robert Lewandowski.

Lionel Messi sigue incrementado el legado de su historia. Este lunes, el futbolista argentino francés ganó el premio The Best FIFA Football Awards 2022, que por ocasión de la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022, comprendió del periodo entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022.

“Leo” Messi, actual campeón del mundo y jugador del Paris Saint-Germain, ganó por segunda vez esta distinción de la FIFA luego del obtenido 2019 cuando era aún jugador del F. C. Barcelona. Con este doblete, el argentino iguala al portugués Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y al polaco Rober Lewandowski (2020 y 2021).

Con la victoria de hoy, Lionel Messi confirma su poderío a nivel mundial debido a que de las siete ediciones de los premios The Best de la FIFA estuvo presente en el podio de los tres mejores en seis. Segundo lugar en las ediciones del 2016, 2017 y 2021, ganador en las ediciones del 2019 y 2022, tercer lugar en 2020. La única vez en que no ingresó fue en la de 2019.

Messi declaró en su discurso: “Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir. Es un sueño para cualquier jugador y muy pocos lo pueden conseguir y yo lo pude tener”.

“Quiero agradecer a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido de la manera que vivimos ese mes tan especial, que va a quedar de por vida en los recuerdos nuestros”, añadió.

Los finalistas

Lionel Messi

Ahora que ganó la Copa Mundial de la FIFA con Argentina, Lionel Messi lo tiene todo. Además, lideró a la “Albiceleste” con estilo, marcando siete goles y adjudicándose de paso el Balón de Oro adidas.

Se convirtió en el máximo goleador histórico de Argentina en la competición, y por si eso fuera poco, batió el récord de partidos en la Copa Mundial.

Messi ostenta muchísimos récords futbolísticos. Pero lo que realmente demuestra su grandeza durante su paso por el Barcelona es que además de sumar más goles que nadie en la historia de la liga española (474) también tiene la plusmarca de asistencias (192).

Kylian Mbappé

Mbappé, de 24 años, ganó la Bota de Oro en el Mundial Qatar 2022 después de que Francia perdiera la final en los penales a manos de Argentina. En su palmarés resalta una Copa del Mundo de la FIFA, récords goleadores, premios y un puesto habitual en el Once Ideal de la Temporada de la Liga de Campeones de la UEFA.

Kylian Mbappé es todo un especialista de la Copa Mundial, con 12 dianas y dos asistencias en los 12 encuentros en los que ha sido titular con Francia en el certamen.

Francia empató uno y perdieron otro de los dos partidos en los que Mbappé entró como suplente.

Con Kylian en el once inicial, Francia nunca perdió en los 90 minutos de juego: ganó 11 de esos 12 encuentros. La única derrota es la registrada contra Argentina en los penales en la final de Qatar 2022.

Karim Benzema

Estuvo fenomenal con el Real Madrid. La única decepción fue que se perdió la Copa Mundial por lesión.

Karim Benzema tiene una familia enorme, con cinco hermanas y dos hermanos.

Su vida se convirtió en película: Le K Benzema, dirigida por Florent Bodin y Damien Piscarel, se estrenó en 2017.

The Best de la FIFA 2022

Jugador masculino: Lionel Messi (Argentina)

Jugadora femenina: Alexia Putellas (España)

Portero: Emilio Martínez (Argentina)

Guardameta: Mary Earps (Inglaterra)

Entrenador del año: Lionel Scaloni (Argentina)

Entrenadora del año: Sarina Wiegman (Países Bajos), seleccionadora de Inglaterra

Premio Puskas: Marcin Oleksy (Polonia) por su gol en el Warta Poznan-Stal Rzeszow, de un campeonato polaco.

Fair Play de la FIFA: Luka Lochoshvili (Georgia)

Premio a la afición de la FIFA: Argentina

